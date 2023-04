An den Plänen zur Mehrarbeit hatte es in Sachsen-Anhalt heftige Kritik gegeben. Die Lehrergewerkschaft GEW kritisierte, dass die Pädagoginnen und Pädagogen bereits jetzt überlastet seien. In Magdeburg und Halle fanden im Februar Demonstrationen gegen die Mehrarbeit statt. Die GEW will vor Gericht ziehen. Laut der Landesvorsitzenden Eva Gerth ist das Ziel, dass die Pläne im besten Fall gekippt werden.