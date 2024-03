Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) hatte auf den offenen Brief mit Unverständnis reagiert. Feußner sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Montag, sie wundere sich über den Brief. So habe es an der betroffenen Grundschule Tröglitz bereits befristete Einstellungen gegeben. Außerdem sei eine studentische Kraft, die Lehramt studiere, eingesetzt worden.