Sachsen-Anhalts Linke will die Nachfolge für das Amt des Co-Parteichefs erst im nächsten Jahr regeln. Eine Nachwahl für den zurückgetretenen Stefan Gebhardt soll auf einem Landesparteitag im März 2023 erfolgen, sagte die Landesvorsitzende Janina Böttger .

Landesvorsitzende Janina Böttger will sich auf "heißen Herbst" konzentrieren. Bildrechte: dpa

Böttger begründete die Entscheidung damit, dass die Partei aktuell ihr sozialpolitisches Profil nach außen tragen und sich auf den "heißen Herbst" vorbereiten will.

Janina Böttger und Stefan Gebhardt wurden im März 2022 zur Linken-Doppelspitze in Sachsen-Anhal gewählt. Eine Woche später trat Gebhardt bereits zurück. Bildrechte: dpa

Die Linke hatte auf einem digitalen Parteitag im März 2022 mit Janina Böttger und Stefan Gebhardt erstmals in Sachsen-Anhalt eine Doppelspitze gewählt. Gebhardt war jedoch nur eine Woche nach seiner knappen Wahl (50,5 Prozent) zurückgetreten.

In einem fünfseitigen Brief hatte der Landtagsabgeordnete die Landespartei scharf kritisiert. Er kritisierte nicht nur die unklare strategische Ausrichtung seiner Partei, sondern auch den Umgang einiger in der Parteispitze miteinander. Zudem beklagte er Gräben zwischen Landtagsfraktion und Partei sowie einen misslungenen Wahlkampf.