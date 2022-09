Unklar ist derzeit, ob Wagenknechts Rede am Donnerstag noch verhindert wird. Nach MDR-Informationen soll es dazu Gespräche geben. Möglich ist theoretisch, dass Dietmar Bartsch sein Vorrederecht als Fraktionsvorsitzender wahrnimmt. Er könnte also statt Wagenknecht im Bundestag sprechen – und damit ihren Auftritt verhindern. Damit könnte er allerdings erheblichen Protest bei Wagenknecht auslösen.

Mit dem Streit um Wagenknechts Rede im Bundestag am Donnerstag geht der schon länger schwelende Konflikt zwischen den verschiedenen Lagern in der Linken in eine neue Runde. Dabei geht es unter anderem um unterschiedliche Haltungen zu den Russland-Sanktionen und einer möglichen Inbetriebnahme der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Wagenknecht hatte immer wieder in diese Richtung argumentiert.

Die Linke hatte den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine auf ihrem Parteitag im Sommer in Erfurt in einem Beschluss verurteilt. Dort hieß es zudem, es sei richtig, dass die Pipeline Nord Stream 2 nicht in Betrieb genommen werde. In Bezug auf Sanktionen wurde gefordert, dass sich diese gegen "Putins Machtapparat und den militärisch-industriellen Komplex und damit gegen die Fähigkeit zur Kriegsführung richten. Sanktionen, die sich vor allem gegen die Bevölkerung richten oder zur Verarmung im Globalen Süden beitragen, lehnen wir ab". Zuvor hatte die Partei um die genaue Formulierung des Beschlusses gerungen.