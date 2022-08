Sachsen-Anhalts Linksfraktion will die Folgen der Energiekrise mit Energiekontigenten zum Festpreis abmildern. Bis zu einem gewissen Verbrauch sollen die Kosten für Strom und Gas in Privathaushalten damit stabil bleiben. Obendrauf gäbe es monatlich 50 bis 125 Euro pro Person als Entlastungszahlung, so lange, wie die Energiepreise nicht wieder sinken. Das hat die oppositionelle Fraktion auf einer Klausur am Montag und Dienstag in Wörlitz beschlossen.