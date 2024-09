Bildrechte: picture alliance/dpa | Heiko Rebsch

Seit gut einem Jahr steht der Hallenser zusammen mit Co-Chefin Janina Böttger an der Spitze von Sachsen-Anhalts Linken. Am Wochenende steht der Landesparteitag in Magdeburg an, ein neuer Vorstand wird gewählt – und die Lage ist zweifellos dramatisch: Einst Volkspartei mit Regierungs-Ambitionen, stürzte die Linke in Sachsen-Anhalt bei der Europawahl zuletzt auf 4,8 Prozent ab. Das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), dem viele Ex-Linke angehören, kam hingegen aus dem Stand auf 15 Prozent.