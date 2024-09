Mittwoch, 25. September

Konstituierung | Die Ausgangslage vor der ersten

Knapp vier Wochen nach der Thüringer Landtagswahl kommt es am Donnerstag zum ersten Kräftemessen zwischen einer starken Höcke-AfD und den anderen Parteien. Es geht darum, wer das wichtige Präsidentenamt bekommt. Der Überblick zur Ausgangslage, Konflikten, einem möglichen Ausweg und einem möglichen AfD-Joker.

Mehrheitsbildung | Politik-Experte: 44 Stimmen reichen Brombeer-Koalition

Nach Einschätzung des Jenaer Politikwissenschaftlers Torsten Oppelland braucht die von der CDU angestrebte Brombeer-Koalition keinen Tolerierungs- oder Duldungsvertrag mit der Linken. "Die 44 Stimmen, die CDU, BSW und SPD zusammen haben, reichen im Grunde", sagte Oppelland der Nachrichtenagentur "dpa". Er begründete seine Einschätzung, dass die Linke nicht zwingend ins Boot geholt werden muss, mit der Unterschiedlichkeit der mutmaßlichen Oppositionsfraktionen Linke und AfD.



Der Politikwissenschaftler bekräftigte seine Haltung, wonach CDU, die Wagenknecht-Partei BSW und die SPD bei landespolitischen Themen "gar nicht so weit auseinander sind". Das betreffe unter anderem die Bildungspolitik oder die innere Sicherheit. "Befindlichkeiten sind da etwas anderes."

Fehlender Amtsbonus | Warum für Oppelland die AfD in Thüringen so stark abschneiden konnte

Den Grund für die besondere Stärke der AfD in Thüringen, die 32 Sitze im Landtag hat, sieht Oppelland darin, dass Ramelow im Gegensatz zu den Ministerpräsidenten in Brandenburg und Sachsen nicht der "Kristallisationspunkt der Anti-AfD-Wähler war". Diese Rolle habe der Linke-Politiker 2019 in der Auseinandersetzung mit AfD-Chef Björn Höcke noch gehabt. "In diesem Jahr konnte er diese Rolle nicht ausfüllen, weil er kaum eine Option auf eine dritte Amtszeit hatte. Es war klar, dass ihm das BSW zu viele Stimmen wegnimmt." Der CDU-Vorsitzende Voigt habe versucht, die Rolle von Ramelow in Bezug auf die AfD einzunehmen. "Er hat das aber nicht geschafft, weil ihm der Amtsbonus fehlte."



In Thüringen wird seit der Landtagswahl vor knapp vier Wochen über Konsequenzen aus dem Patt im Landtag diskutiert. Eine Brombeer-Koalition, für die in der kommenden Woche die Sondierungsgespräche beginnen sollen, verfügt über keine eigene Mehrheit. Ihr fehlt bei den 88 Abgeordneten im Landtag in Erfurt mindestens eine zusätzliche Stimme.

Dienstag, 24. September

Einschätzung | CDU-Chef Voigt: "Das kann eine stabile Regierung werden"

Thüringens CDU-Chef Mario Voigt hat sich optimistisch mit Blick auf die Regierungsbildung in Thüringen gezeigt. "Das kann eine stabile Regierung werden und ein funktionsfähiges Parlament", sagte er am Dienstagabend in der Sendung ZDF-Sendung "Markus Lanz".



Voigt betonte bei Lanz, gegen eine solche "Koalition oder Konstellation, je nachdem, was es wird" könne nicht regiert werden und sie könnte nicht im Parlament überstimmt werden. "Ich glaube, das ist erstmal wichtig", sagte er.



Voigt verteidigte sein Treffen mit Sahra Wagenknecht in Berlin. Er habe in der Hauptstadt Termine gehabt und daher mit Wagenknecht ein Treffen in Berlin vereinbart. "Ich habe sie um einen Termin gebeten." Er nehme seine Gesprächspartner ernst. "Und wenn die mir signalisieren, es wäre auch gut, dieses Gespräch zu führen, dann mache ich das", sagte er. Er habe sich mit Wagenknecht über Bildung, Migration, Bürokratie und auch über Außenpolitik unterhalten. "Ich fand das ein sehr aufgeräumtes Gespräch, wo sie auch sehr sachkundig war", sagte Voigt.



Voigt hatte zuvor das Bündnis Sahra Wagenknecht und die SPD in Thüringen zu Sondierungsgesprächen eingeladen, um mit diesen beiden Parteien auszuloten, ob eine Regierung geschmiedet werden kann. Die Drei hätten aber nur 44 der 88 Sitze im Parlament, die mögliche Brombeer-Koalition wäre also eine Patt-Regierung.

Verfassung | Landesregierung bald nur noch geschäftsführend

Mit dem Zusammentritt des am 1. September neu gewählten Landtags endet laut Verfassung des Freistaats Thüringen am Donnerstag das Amt der Mitglieder der Landesregierung. Der Ministerpräsident und auf dessen Ersuchen die Ministerinnen und Minister seien jedoch verpflichtet, die Geschäfte bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger fortzuführen, erklärte die Staatskanzlei. Entsprechende Schreiben werde Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Donnerstagmorgen den Kabinettsmitgliedern aushändigen.

Geschäftsordnung | Landtagsverwaltung: Keine inhaltlichen Bedenken

Die Verwaltung des Landtags hat keine Einwände gegen den geplanten Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung des Parlaments. Die Thüringer Verfassung sieht laut einer Sprecherin vor, dass sich der Landtag eine Geschäftsordnung gibt. Der neue Landtag verfüge daher mit seinem Zusammentreten über die uneingeschränkte Geschäftsordnungsautonomie. Dazu gehöre auch, unmittelbar nach dem Zusammentritt die Geschäftsordnung ändern zu können.

Sitzung | Alterspräsident rechnet mit Unterbrechungen bei Präsidenten-Wahl

Der Thüringer AfD-Abgeordnete und voraussichtliche Alterspräsident Jürgen Treutler rechnet für den Ablauf der Landtagspräsidentenwahl am Donnerstag "mit einige Unterbrechungen". Der 73-Jährige hat nach eigenen Angaben ein Gespräch mit der Landtagsverwaltung geführt, in dem der Ablauf der konstituierenden Sitzung in verschiedenen Varianten durchgespielt worden sei. "Das war ein sehr positives Gespräch, das ging über zwei Stunden", sagte er.

Treutler deutete an, dass schon bei der Abstimmung über die Tagesordnung entscheidend sei, "welche Einwände da kommen". "Es ist natürlich sehr ungewöhnlich, dass man plötzlich die Tagesordnung ändern will, um einen Wahlsieger durch die Verlierer auszuschließen", sagte Treutler und fügte hinzu: "Das ist sehr ungewöhnlich und wird uns als AfD bei weiteren Wahlen sehr helfen."

Die erste Sitzung des Parlaments nach der Landtagswahl gilt als äußerst heikel. Mit der konstituierenden Sitzung soll die Arbeitsfähigkeit des Landtags hergestellt und dafür auch ein Landtagspräsident gewählt werden.

Landtagsspitze | Linke nennt ihre Kandidatin als Vizepräsidentin

Die Thüringer Linke-Fraktion will ihre Abgeordnete Lena Saniye Güngör als Kandidatin für die Wahl der Vize-Landtagspräsidenten aufstellen. Güngör habe bei der Wahl ein Direktmandat gewonnen, was einen besonderen Rückhalt beweise, sagte Linke-Fraktionschef Christian Schaft der Nachrichtenagentur "dpa". Er verwies auf ihre Erfahrungen in der Kommunalpolitik und als Landtagsabgeordnete.



Schaft bekräftigte, dass die Linke-Fraktion AfD-Kandidaten weder für das Amt des Landtagspräsidenten noch für den Posten des Vize-Landtagspräsidenten wählen wird. Den Kandidaten der CDU für das Amt des Landtagspräsidenten, Thadäus König, nannte Schaft einen "respektablen Vorschlag". Man werde sich am Mittwoch in der Fraktion über den Vorschlag verständigen, kündigte Schaft an.

Wie die AfD-Sperrminorität den Thüringer Verfassungsschutz infrage stellt

Die AfD-Sperrminorität wird weitreichende Folgen für die Parlamentsarbeit im Thüringer Landtag haben. Die rechtsextreme Partei kann damit Ämter, Gremien und Institutionen infrage stellen oder blockieren. Die übrigen Parteien werden sich dazu positionieren müssen. Verhindern lässt sich eine Einflussnahme der AfD häufig nur noch durch Gesetzesänderungen, wie das Beispiel des Thüringer Verfassungsschutzes zeigt.

Montag, 23. September

Regierungsbildung | CDU gibt grünes Licht für Sondierungen mit BSW und SPD

Die Thüringer CDU will in Sondierungsgespräche mit dem BSW und der SPD über die Bildung einer Landesregierung gehen. Das habe der Parteivorstand beschlossen, erklärte CDU-Landeschef Mario Voigt am Montag in Oberhof.