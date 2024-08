Thomas besaß früher selbst das Parteibuch der Linken, war Mitglied des Wittenberger Stadtrates. Etliche Monate vor der Kommunalwahl wechselte er zum Bündnis Sahra Wagenknecht und musste die Fraktion verlassen. Heute sagt er: "Es ist eine spannende Zeit, ich bereue meinen Schritt überhaupt nicht."

Landesverband soll im September gegründet werden

Eine ähnliche Einstellung hat ein anderer Lehramtsstudent: John Lucas Dittrich aus Magdeburg. Der erst 19-Jährige ist Landeskoordinator für Sachsen-Anhalt, quasi der Landeschef, wenn es einen Landesverband denn geben würde. "Am 7. September werden wir den Landesverband gründen, mit zunächst bis zu 40 Parteimitgliedern."

Dann werde man auch daran gehen, Strukturen aufzubauen. Dazu gehören Büros und hauptamtliche Mitarbeiter. Dittrich findet nicht, dass dies beim BSW zu lange dauert. "Wenn wir uns die AfD anschauen, die haben zwei bis drei Jahre gebraucht. Dagegen sind wir schnell."

BSW-Hochburgen: Magdeburg, Jerichower Land und die Altmark

Aktuell werde das Bündnis von etwa 1.000 Bürgern unterstützt, die Hälfte von ihnen bemühe sich um eine Parteimitgliedschaft, so der Landeskoordinator. Hochburgen sind derzeit Magdeburg, das Jerichower Land und die Altmark. In Halle habe man noch Reserven, aber man stehe "ja erst am Anfang".

Wir wollen dort deutlich machen, dass wir keine Linke 2.0 sind, sondern eine wirkliche Alternative. Florian Thomas, BSW-Mitglied aus Wittenberg

Dass das BSW – ohne regional verankert zu sein, ohne politische Erfolge vorweisen zu können – derart gut in der Bevölkerung ankomme, stimme ihn zuversichtlich, sagt Dittrich. Deshalb werde man den Schwung für die Ost-Wahlkämpfe nutzen. In Thüringen und Sachsen tritt die Wagenknecht-Truppe erstmals bei Landtagswahlen an. "Wir leisten dort Schützenhilfe", bestätigt das Wittenberger BSW-Mitglied Thomas. "Wir wollen dort deutlich machen, dass wir keine Linke 2.0 sind, sondern eine wirkliche Alternative."

CDU-Politiker: "Ein einziges Dilemma"

Für Parteienforscher steht fest, dass vor allem ein Thema bei der potentiellen BSW-Klientel zieht: die Sorge vor einem Krieg in Europa, in den Deutschland mit hingezogen wird. Die in Aussicht stehenden Stimmengewinne machen das Bündnis Sahra Wagenknecht, obwohl es in Sachsen-Anhalt gerade erst im Entstehen ist, bereits zu einem ernsthaften politischen Gegner. Einflussreiche Christdemokraten schauen schon mit Sorge auf das Jahr 2026.