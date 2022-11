Landesparteitag in Zerbst Grüne wollen früheren Kohleausstieg und Handwerk stärken

Auf dem Landesparteitag der Grünen in Zerbst haben die Delegierten einen früheren Kohleausstieg gefordert. Auch das Handwerk und den Mittelstand will die Partei stärken. Aber es fielen auch kritische Töne. Die Partei bewege sich zu oft in der "eigene Blase" und sei nicht nah genug an den Problemen der Menschen dran.