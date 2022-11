Am Freitag machte sich Borris bei einer vom ADFC organisierten Radtour persönlich ein Bild von der Fahrradsituation in der Neuen Neustadt. Auf der Tour wurden sowohl positive Beispiele für die Radverkehrsführung als auch problematische Stellen angeschaut und im Anschluss über mögliche Konzepte und Lösungen gesprochen. Simone Borris sagte, sie wolle die Fahrradtouren vierteljährlich machen und sich so nach und nach ein Bild der Situation in der ganzen Stadt machen.