Deshalb will sich Langer für die Pflege seines Vaters nach der Geburt des eigenen Kindes wohl auch Unterstützung holen. Er arbeitet zwar auf einer 30-Stunden-Stelle und sein Arbeitgeber sei sehr verständnisvoll, aber: "Mit der Pflege meines Vaters ist es locker eine 40-Stunden-Woche", sagt er. Deshalb "werden wir dann wohl einiges von Profis machen lassen, die machen das im Regelfall ja auch ein bisschen besser", sagt der 30-Jährige. Und er hofft, dass dann wieder mehr Zeit für das Zwischenmenschliche bleibt.

Denn: "Wenn du einfach nur funktionieren musst, dann sparst du am ehesten an den netten Sachen", sagt Felix Langer. "Ich hoffe, dass wir wieder öfter zusammen kochen können. Dass wir wieder den Freiraum kriegen, uns als Vater und Sohn zu begegnen. Seitdem wir hier wohnen, wollten wir zum Beispiel immer mal zum 1. FC Magdeburg ins Stadion gehen. Die sind jetzt ohne uns aufgestiegen – aber vielleicht schaffen wir es ja in der neuen Saison."

Der Wunsch nach Digitalisierung

Was er sich für die Situation von pflegenden Angehörigen wünschen würde? "Zum einen eine bessere Informationspolitik", sagt Felix Langer. Und: "Eine digitale Patienten-Akte, E-Rezepte und E-Heilmittelverodnungen." Alles digital also, denn: "Du rennst aktuell noch von Arzt zu Arzt und A weiß nicht, was B macht, alles mit physischen Akten. Da fasst du dir nur den Kopf, was da an Effizienz liegen gelassen wird, weil es immer so gemacht wurde."