Die Zukunft von Zuhause im Alter: Karsten Schwarz, Uni Halle Die Zukunft von Zuhause im Alter: Karsten Schwarz, Uni Halle: "Angenommen ich wohne alleine, dann kommt morgens ein freundliches technisches Gerät und motiviert mich, in die Küche zu gehen. Das Gerät bringt mir also nichts zur Couch! Das war lange mein Trugschluss, aber unsere Pflegewissenschaftler sagen, wir müssen die Menschen dazu bringen, ihre Fähigkeiten auch zu benutzen. In der Küche zeigt mir das Gerät zum Beispiel, welche tollen Säfte im smarten Kühlschrank stehen und spielt gleichzeitig Musik, die ich mag. Anschließend schlägt es mir vor, was ich heute machen kann und ruft mir zum Beispiel ein Taxi, um zum Chor oder zu einem Kartenspielnachmittag zu kommen. Was noch schwierig ist, sind Geräte, die zum Beispiel beim Anziehen helfen." Bildrechte: Uni Halle