In den Berufen, in denen in Sachsen-Anhalt bereits heute ein Mangel an Fachkräften herrscht, gehen 20 bis 30 Prozent der Beschäftigten in den nächsten zehn Jahren in Rente. Besonders hoch ist die Quote bei den lehrenden und ausbildenden Berufen. Auch in den Berufen Klempnerei, Heizung, Sanitär und Klimatechnik sind 31 Prozent der Beschäftigten über 55 Jahre alt. Die Gründe für die berufsübergreifende Überalterung liegen oft in der ostdeutschen Geschichte.