Innenausschuss Polizei lehnt zusätzliches Alarmsystem bei Suche nach vermissten Kindern ab

08. März 2024, 17:46 Uhr

Die Polizei in Sachsen-Anhalt lehnt ein zusätzliches Alarmierungssystem zur Suche vermisster Kinder ab. Landespolizeidirektor Schwan erklärte, man habe bereits jetzt zahlreiche Möglichkeiten. Er verwies auch auf den Schutz persönlicher Daten. Die AfD befürwortet ein System wie in den USA – dort werden Vermisstenmeldungen über einen privaten Dienstleister in der Öffentlichkeit verbreitet.