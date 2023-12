Die Statistik deutet auf einen leichten Anstieg der Vermisstenzahlen in der Altersgruppe ab 60 Jahren hin. 2019 gab es in dieser Gruppe 87 Vermisstenmeldungen. In der Corona-Zeit folgten keine nennenswerten Steigerungen. 2022 lag die Zahl der vermisst gemeldeten Menschen ab 60 Jahren bei 121 und bis zum 12. Dezember dieses Jahres waren es 105. Unter den vermissten Menschen über 60 seien nicht selten orientierungslose Seniorinnen und Senioren, so das Landeskriminalamt.