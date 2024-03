Im Vermissten-Fall Inga hat die Polizei die Suche bei Wilhelmshof im Landkreis Stendal beendet. Eine Sprecherin der Polizeiinspektion Halle (Saale) sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag, die Beamten seien seit etwa 8:30 Uhr wieder im Einsatz. Jedoch sei bei der Suchaktion nichts gefunden worden, was mit dem Vermisstenfall im Zusammenhang stehe. Vorerst werde es keine weitere Spurensuche geben. Die Ermittler würden nun entscheiden, wie sie in dem Fall weiter verfahren wollen.

Ein Einsatz am Donnerstag hatte zuvor keine Ergebnisse geliefert. Man habe nichts gefunden, was die Ermittler weiterbringe, sagte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Halle. Etwa 60 Polizeikräfte seien am Boden im Einsatz gewesen, sagte die Sprecherin. Hunde waren am Donnerstag nicht beteiligt.