Das treibt die Abbruchquote in Sachsen-Anhalt nach oben. Denn hier ist der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die an einer Förderschule unterrichtet werden, noch dazu besonders hoch. Er lag im Schuljahr 2022/23 nach Zahlen des Statistischen Landesamtes bei 5,9 Prozent. In Thüringen waren es dagegen nur 2,7 Prozent und in Bayern den jüngsten veröffentlichten Zahlen aus dem Schuljahr 2021/22 zufolge bei 4,4 Prozent.

Eltern von förderbedürftigen Schülern dürfen selbst entscheiden, ob sie ihr Kind an einer Regelschule, wo am Ende die Möglichkeit eines Abschlusses besteht, oder an einer Förderschule anmelden. Behinderte Menschen haben in Deutschland seit 2009 ein Recht auf inklusive Bildung. Wie die Mitteldeutsche Zeitung recherchierte, stieg der Anteil der Schüler an Förderschulen in Sachsen-Anhalt trotzdem bereits das dritte Jahr in Folge wieder an. Dem Bericht zufolge liegt das vor allem am Lehrermangel, durch den die Betreuung von Kindern mit Förderbedarf an Regelschulen oft nicht sichergestellt werden kann.