Sekundarschulen in Sachsen-Anhalt sind einem Medienbericht zufolge besonders vom Lehrermangel betroffen. Nach Zahlen des Bildungsministeriums kommt die Unterrichtsversorgung in keiner Region Sachsen-Anhalts auf 100 Prozent. Das meldet die "Mitteldeutsche Zeitung" in ihrer Dienstagsausgabe (€).