Was Altersarmut zu einem besonderen Problem macht, ist, dass man aus eigener Kraft kaum etwas an dieser Situation ändern kann – es sei denn, man ist fit genug, etwas hinzu zu verdienen. Was da an Altersarmut nun aufscheint, ist aber keine plötzliche Entwicklung, sondern die Spätfolge der Deindustrialisierung in den 1990er Jahren, als die ostdeutsche Wirtschaft den Wendeschock nicht überlebte.