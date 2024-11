Bernward Knüper würde das Gesetz abschaffen. Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen an Tariflöhne zu knüpfen, findet er falsch. Das sieht auch Burghard Grupe so, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Magdeburg. Er ist froh, dass die Landesregierung das Gesetz überprüft – gerade in Hinblick auf die Bürokratie: "Wenn das Vergabegesetz jetzt angepackt werden würde, am besten ganz abgeschafft, dann wäre das wirklich gut und der Effekt wäre schlicht und einfach: Wir hätten einen enormen Bürokratie-Abbau. Dieses Bürokratiemonster muss wirklich weg."