Der Direktor des Instituts für Parlamentarismusforschung in Berlin, Danny Schindler, sieht in dem möglichen Wegfall eines Wahlkreises in Sachsen-Anhalt kaum Potenzial für mehr Politikverdrossenheit. Schindler sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der Wegfall ergebe sich durch sinkende Einwohnerzahlen. Es sei gesetzlich geregelt, dass in jedem Wahlkreis in Deutschland in etwa gleich viele Menschen leben müssen. Dies sei auch eine "Frage der Gerechtigkeit".