Sachsen -Anhalts Landesregierung hat konkrete Windkraft-Ausbauziele für die verschiedenen Regionen des Landes beschlossen. Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) erklärte am Nachmittag, damit würden die vom Bund geforderten 2,2 Prozent der Landesfläche erreicht, die insgesamt künftig für Windkraft ausgewiesen werden sollen.

Die Gebiete in Sachsen-Anhalt müssen dabei einen unterschiedlich großen Beitrag leisten. So sollen die Regionen Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, Altmark, Halle und Magdeburg bis 2032 einen Anteil von 2,3 Prozent der Fläche für Windkraft zur Verfügung stellen. In der Region Harz muss lediglich 1,6 Prozent der Fläche für Windkraft ausgewiesen werden.