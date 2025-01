Was bringen Beteiligungen der Kommunen? Ideen für derartige Beteiligungen gibt es bereits seit Jahren. Sie sollen vor Ort die Akzeptanz für häufig umstrittene Anlagen verbessern. Denn wenn Anlagenbetreiber verpflichtet werden, einen Teil ihrer Erlöse an die Kommunen auszuzahlen, können die Gemeinden das Geld für andere Projekte nutzen, die den Bürgern zugutekommen. Bisher können sich Anwohner in Sachsen-Anhalt beispielsweise durch Investitionen in den Bau neuer Windräder an den Anlagen beteiligen – sofern sie das nötige Geld haben. Sie müssen also in Vorleistung gehen und tragen Risiken.