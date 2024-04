Akzeptanz- und Beteiligungsgesetz Gemeinden in Sachsen-Anhalt sollen Geld für Windräder und Solaranlagen bekommen

24. April 2024, 15:05 Uhr

Kommunen in Sachsen-Anhalt sollen künftig Geld dafür bekommen, wenn Windräder oder Solaranlagen in ihrer Nähe stehen. Der Landtag berät am Mittwoch über das sogenannte Akzeptanz- und Beteiligungsgesetz. Das sieht vor, dass die Betreiber von Anlagen für erneuerbare Energien einen festen Betrag an die betroffene Kommune abgeben müssen. Bisher können sie freiwillig einen Teil der Erlöse weitergeben. Davon profitieren bereits erste Gemeinden im Land.