Der Städte- und Gemeindebund berichtet stellenweise von einer doppelten Anzahl an Anträgen. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte dem RND: "Nach den ersten Tagen lässt sich wie erwartet ein enormer Aufwuchs an Wohngeldanträgen feststellen." Der Deutsche Städtetag rechnet erst im Frühjahr mit einer Entspannung. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy erklärte: "In vielen Wohngeldstellen stapeln sich jetzt die Anträge. Für die rasche Bearbeitung fehlt Personal." Bundesbauministerin Klara Geywitz von der SPD hatte angesichts befürchteter Verzögerungen bei der Auszahlung des Wohngelds weitere Hilfe für die Kommunen zugesagt.

Auch die Kommunen in Mitteldeutschland rechnen infolge der Wohngeldreform mit längeren Bearbeitungszeiten. Nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur gehen die Ämter in Sachsen-Anhalts Metropolen Magdeburg und Halle von einer Dauer von bis zu sechs Monaten aus. Einige Landkreise des Bundeslands halten sogar Bearbeitungszeiten von bis zu zwölf Wochen für denkbar. In Thüringen rechnen die Wohngeldstellen mit Bearbeitungszeiten von durchschnittlich acht Wochen. Auch in Sachsen werden Bearbeitungszeiten von zum Teil mehreren Monaten erwartet.