Bildrechte: picture alliance/dpa | Ronny Hartmann

Debatte im Landtag Zahnärzte-Mangel: Grimm-Benne will Wahl des Praxis-Orts einschränken

Hauptinhalt

23. Februar 2024, 15:26 Uhr

In Sachsen-Anhalt droht in den kommenden Jahren ein drastischer Zahnärzte-Mangel – vor allem im ländlichen Raum. Nun hat Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne angeregt, die freie Wahl des Praxis-Orts für Zahnmediziner einzuschränken. Damit soll es gezielt mehr Niederlassungen in unterversorgten Gebieten geben. Der Koalitionspartner CDU reagierte zurückhaltend – die Pläne stünden nicht im Koalitionsvertrag.