In mehreren Fällen wurden Bewirtungskosten für interne Zusammenkünfte wie Fraktionssitzungen aus den Fraktions-Kosten-Zuschüssen finanziert, ohne dass die Teilnahme externer Gäste ausreichend dokumentiert wurde. Dies verstößt gegen die Vorgaben, da Bewirtungskosten nur übernommen werden dürfen, wenn sie nachweislich für die Wahrnehmung von Fraktions-Aufgaben erforderlich sind. Darüber hinaus wurden in einigen Fällen auch Ausgaben für Spirituosen und Trinkgelder getätigt, was nach den geltenden Vorschriften ebenfalls unzulässig ist.