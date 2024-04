Die Muskulatur von Michael Rother wird mit den Jahren immer schwächer. Trotz der spinalen Muskelatrophie arbeitet der 38-jährige Magdeburger in Vollzeit für das Robert-Koch-Institut. Doch er ist auf Hilfe angewiesen – 24 Stunden am Tag. "Davon hängt mein Leben ab!", sagt der Rollstuhlfahrer. Verschluckt er sich, kippt sein Kopf nach vorn oder liegt er falsch im Bett und das bekomme niemand mit, sterbe er. Wegen seiner schweren und fortschreitenden Erkrankung ist Rother auf Assistenten angewiesen, die sein Leben erhalten und ihm im Alltag helfen.

"Das bedeutet, so im Querschnitt aller Angestellten brauche ich 18 Euro plus die Zahlungen für Rufbereitschaft und Jahressonderzahlung", erklärt Rother. "Womit wir irgendwie bei 20 Euro sind, plus Arbeitgeberanteile und so." Derzeit bekomme er einen Stundenlohn von 16,55 Euro für die Assistenten refinanziert; doch damit kann er im Augenblick nicht alle nötigen Stellen besetzen. Lösen kann er das Dilemma nicht richtig: "Weniger Leute, Überstunden, die momentan nicht ausbezahlt werden können." Rother lebt in der Angst, dass sein Versorgungssystem jederzeit zusammenbrechen könnte.