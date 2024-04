Die Leitung des Landesschulamtes Sachsen-Anhalt erklärte auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT, es handele sich bei dem angesprochenen Vorgang um eine interne Personalangelegenheit, die noch nicht final entschieden sei. Sie werde darum durch das Landesschulamt nicht weiter kommentiert.

Lehrermangel könnte sich durch Situation in Halle verschärfen

Da das Referat dafür zuständig ist, neue Lehrer einzustellen, befürchten die Unterzeichner auch da Probleme. Sie erklärten, dass die laufenden, befristeten und unbefristeten Einstellungen der Lehrkräfte nicht mehr leistbar seien. Wegen der Aufgaben-Umfänge seien alle am Limit. Trotzdem versuche man, immer alles zu schaffen und dem Druck standzuhalten.



Es gebe aber immer neue zusätzliche Aufgaben ohne Personal-Verstärkung. Noch Personal aus dem Referat abzuziehen, sei eine Katastrophe. Es sei erschreckend zu sehen, dass diese Erkenntnis dem Ministerium offensichtlich egal sei.

Bei Kritik in der Öffentlichkeit werde die Verantwortung auf die Mitarbeiter geschoben. "Jetzt ist das Maß voll!" Man frage sich, ob es gewollt sei, dass man zusammenbreche. "Sollen wir kaputt gemacht werden? Oder haben nur Lehrer eine Lobby?" Von Bildungsministerin Feußner fordern sie laut Protestschreiben deshalb mehr Rückhalt und Unterstützung.

Bildungsministerium weist Vorwürfe zurück

Das Bildungsministerium in Sachsen-Anhalt reagierte mit Unverständnis auf die Vorwürfe. Wie das Ministerium MDR SACHSEN-ANHAT mitteilte, sind solche Personal-Umbesetzungen vor allem bei Beamten von Ministerien ein alltäglicher und üblicher Vorgang und gesetzlich geregelt. Das Ministerium verwies außerdem darauf, dass das Landesschulamt in den vergangenen Jahren personell deutlich aufgestockt wurde. Zwischen 2018 und 2023 sei die Anzahl der Beschäftigten um rund 40 Personen erhöht worden. Abordnungen seien in dieser Betrachtung nicht berücksichtigt, so das Ministerium. Ab 1. Juni kommen demnach weitere acht zusätzliche Vollzeitbeschäftigte hinzu. Der Direktor des Landesschulamtes wurde laut Mitteilung angewiesen, die zusätzlich gewonnenen Stellen vorrangig im Referat zur Personalgewinnung einzusetzen. Bildrechte: picture alliance/dpa | Ronny Hartmann

Nicht die erste Kritik an Feußner

Feußner und ihr Ministerium waren zuletzt mehrfach in die Kritik geraten. So hatte Ende März die "Volksstimme €" berichtet, das Landesschulamt halte mehr als die Hälfte der Zahlungen an Personal-Agenturen für "nicht vertragskonform". Unter anderem hätten sie Lehrkräfte im Ausland angeworben, die kein benötigtes Unterrichtsfach vorweisen konnten. Sachsen-Anhalt hat in den vergangenen drei Jahren rund 1,2 Millionen Euro für 110 neue Lehrkräfte an Rekrutierer gezahlt.