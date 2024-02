Hinzu käme, dass besonders Grundschul-Lehrkräfte, die in der DDR ausgebildet worden seien, schon sehr lange im Schuldienst arbeiteten. Viele von ihnen hätten bereits mit Anfang oder Mitte 20 angefangen zu unterrichten. Das ist Gerth zufolge auch ein Grund, weshalb aktuell mehr als die Hälfte aller Lehrkräfte, sobald es möglich ist, in Rente oder Pension gehen will, also mit 63 Jahren.