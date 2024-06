Die Landesstraßenbaubehörde bestätigte MDR SACHSEN-ANHALT, selbst mit den Werten unzufrieden zu sein. Behördenpräsident Stefan Hörold sagte: "Für uns als Landesstraßenbaubehörde ist natürlich 60 Prozent in einem nicht ausreichenden Zustand keine positive Zahl. Sodass wir natürlich für unseren Erhaltungsaufwand hier auch einen Bedarf weiterhin sehen, der uns kontinuierlich in die Lage versetzt, entsprechend das Straßennetz zu erneuern und damit in seinem Zustand zu verbessern." Eine schnelle Sanierung aller Straßen sei jedoch nicht in Sicht.