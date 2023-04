162 Millionen der insgesamt 254 Millionen fließen demnach in Bundesstraßen, 86 Millionen in Sachsen-Anhalts Landesstraßen. Knapp sechs Millionen Euro sind zusätzliche Landesmittel durch die Intel-Ansiedlung in Magdeburg .

Im Gegensatz zu den Landesstraßen wird das Bundesstraßen-Netz durch Neubauten noch erweitert. Hierfür fließen den Plänen zufolge in diesem Jahr 77 Millionen Euro an Bundesmitteln. So soll etwa die B6n von Köthen aus in östlicher Richtung bis zur A9 verlängert werden. Der Lückenschluss soll nach Angaben von Hüskens bis 2026 fertig sein . Auch der Bau der Ortsumfahrung Aschersleben-Süd nach Quenstedt sowie der Ortsumfahrung Bad Kösen zählen zu den wichtigsten Vorhaben.

Die Infrastrukturministerin betonte, dass parallel zum Straßenbau immer auch in das Radwegenetz investiert werde. So sollen für den Radwege-Ausbau entlang von Sachsen-Anhalts Bundesstraßen in diesem Jahr 6,5 Millionen Euro ausgegeben werden. Auch in die Schiene werde investiert, allerdings sei hierfür die Deutsche Bahn verantwortlich. Auf Nachfrage teilte das Infrastrukturministerium mit, 2022 seien insgesamt 470 Millionen Euro in das Schienennetz und die Bahnhöfe in Sachsen-Anhalt investiert worden. Zum Vergleich: In Thüringen waren es demnach 290 Millionen Euro, in Sachsen 690 Millionen Euro.