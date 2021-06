Die zweite Landtagswahl findet am 26. Juni 1994 statt, dabei geben knapp 55 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. In diesem Jahr kommen SPD und CDU auf fast gleiche Stimmanteile: 34,39 Prozent gehen an die CDU und 34,03 Prozent an die SPD. Die FDP scheitert an der Fünf-Prozent-Hürde, sodass die bisherige CDU/FDP-Regierung nicht fortgesetzt werden kann. Stattdessen gibt es eine Minderheitsregierung aus SPD und Grünen unter Ministerpräsident Reinhard Höppner (SPD). Die Minderheitsregierung ist die erste dieser Art und wird deutschlandweit als "Magdeburger Modell" bekannt.