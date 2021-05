Was ist das Besondere an dieser Landtagswahl?

Laut Landesverfassung wird der Landtag für eine Wahlperiode von fünf Jahren gewählt. Danach hätte die nächste Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im März 2021 stattfinden sollen. Da die Abgeordneten bei einem späteren Termin mit einer höheren Wahlbeteiligung rechnen, haben sie den Wahltermin in den Frühsommer gelegt.



Der Landtag in Sachsen-Anhalt wird ab 2021 kleiner: Die Zahl der Abgeordneten sinkt von 87 auf 83, die Zahl der Wahlkreise von 43 auf 41. Mit der Neueinteilung sollen die Bevölkerungsgrößen in den Wahlkreisen gleichmäßig aufgeteilt werden.



Außerdem wird der Wahlrechtsausschluss von Menschen mit Behinderung, die betreut werden müssen, abgestellt. Damit soll deren Teilhabe am politischen Leben verbessert werden.