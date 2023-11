Und so liegt es nahe, dass Wahlhelferinnen wie Ortsbürgermeister bereits am Sonntag Ursachen für die gesunkene Wahlbeteiligung suchten – und unter anderem in der Pandemie begründet sahen. Corona verändert also alles – nicht nur den Wahlkampf als solchen, weil er in diesem Jahr vermehrt digital ausgetragen werden wird. MDR SACHSEN-ANHALT hat mit dem Politikwissenschaftler Benjamin Höhne über die Bedeutung von Wahlen in unsicheren Zeiten gesprochen.

MDR SACHSEN-ANHALT: Herr Höhne, gibt es einen Zeitpunkt, ab dem eine Wahl nicht mehr repräsentativ ist?

Benjamin Höhne: Nein, bei einer Wahl geht es nicht um repräsentative Ergebnisse wie bei Bevölkerungsbefragungen. Da muss es ja in der Tat so sein, dass ein Ergebnis die Bevölkerung widerspiegelt hinsichtlich wichtiger Eigenschaften wie Alter oder dem Anteil an Frauen und Männern. Bei einer Wahl ist das anders: Dort zählen nur die Stimmen derjenigen, die sich auch in die Wahlkabine begeben haben oder eben per Briefwahl abgestimmt haben. Da kann man keinen Mindestbeteiligungswert definieren.

Ist eine niedrige Beteiligung für den politischen Alltag ein Problem?

Nicht zwangsläufig. Aber es kann zum Problem werden. Je weniger Menschen sich an einer Wahl beteiligen, desto geringer ist der Anteil der Bevölkerung, auf die sich die Gewählten am Ende stützen können. Deshalb muss man darüber reden. Man kann aber auch andersherum argumentieren: Je höher die Wahlbeteiligung ist, desto eher kann man darin ein Zeichen für eine bestimmte Problem- oder Krisensituation sehen. Wichtig ist auch zu wissen, wer nicht mehr wählen geht. Jüngere Studien haben gezeigt, dass besonders sozial schwache Bevölkerungsschichten zunehmend der Wahlurne fernbleiben. Das wiederum spiegelt sich womöglich auch in den politischen Prozessen. Schließlich schauen die Parteien genau darauf, von wem sie gewählt werden – und machen dann auch Politik für diese Menschen. Wenn sich bestimmte Bevölkerungsgruppen von Wahlen ausschließen, kann das zum Problem für die Demokratie werden.

Nun hängt die Wahlbeteiligung als solche sicher auch von der Art der Wahl ab. Eine Bürgermeisterwahl ohne Gegenkandidaten wird tendenziell weniger Wählerinnen und Wähler zur Wahlurne ziehen als eine Landtagswahl.

Das ist richtig. In der Politikwissenschaft hat man den Begriff der Second Order-Wahl eingeführt. Dahinter steht die Annahme, dass Wählerinnen und Wählern wie auch die Parteien selbst unterschiedlichen Wahlen eine unterschiedliche Bedeutung beimessen. Die wichtigsten Wahlen sind demnach die Bundestagswahlen. An zweiter Stelle können die Europawahlen oder die Landtagswahlen stehen. Erst danach folgen die kommunalen Wahlen. Das ist ein Muster, das man durchgängig in den vergangenen Jahrzehnten vorgefunden hat. Hinzu kommen weitere Faktoren: Wenn der Amtsinhaber wieder antritt und weniger starke Gegenkandidaten hat, wirkt das wenig mobilisierend auf die Bürgerinnen und Bürger.

Dabei sollte man eigentlich doch davon ausgehen können, dass die Beteiligung an kommunalen Wahlen größer ist – weil sie für gewöhnliche größere Auswirkungen für die Menschen haben.