Digitale Parteitreffen gehören im elften Monat der Corona-Pandemie beinahe zum Alltag. Die CDU wählte in Berlin vor wenigen Tagen ihren Parteichef digital (und ließ das Votum später per Briefwahl bestätigen), die Grünen in Sachsen-Anhalt diskutierten vor wenigen Monaten digital über eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Und doch unterscheidet sich der SPD-Parteitag vom Wochenende maßgeblich von den digitalen Versammlungen, die es bislang in Sachsen-Anhalt gegeben hatte – weil gut 100 Delegierte der SPD ganz konkret an ihrem Wahlprogramm für die Landtagswahl im Juni dieses Jahres arbeiteten .

Und wie lief es? "Gut", sagt Parteisprecher Martin Krems-Möbbeck am Montagmorgen. "Wir haben viel gelernt." Auch SPD-Landeschef Andreas Schmidt war zufrieden: Der Hallenser twitterte, bei der Premiere habe alles geklappt. "Tolle Arbeit der Landesgeschäftsstelle", lobte Schmidt. In der Tat zeigte auch der Blick von außen: Der Stream des Parteitags lief über fast acht Stunden stabil und ohne nennenswerte Aussetzer.

In der Tat eine Herausforderung – zumal die Abstimmung über ein Parteiprogramm mit gut 100 Delegierten eben mehr als eine reine Videokonferenz erfordert. Es braucht Abstimmungen, die rechtssicher sind – und nebenbei auch noch der Geschäftsordnung einer Partei entsprechen. Christian Kolbe hat das in den vergangenen Tagen und Wochen nur zu gut erlebt. Kolbe ist Geschäftsführer von Elbe Medien – jener Produktionsfirma aus Schönebeck, die am Wochenende für die Übertragung des Parteitags gesorgt hat. Er und sein Team hätten sich intensiv vorbereitet, sagt Kolbe. Dazu gehörte auch, die Delegierten im Vorfeld des Parteitags zu schulen. Wie können sie sich zu Wort melden? Wie können sie abstimmen? "Allein das hat an zwei Tagen fünf bis sechs Stunden gedauert", erzählt Kolbe. Hinzu kam ein ausgiebiger Testlauf am Tag vor dem Parteitag. "Einfach nur am Samstag aufbauen und starten, reicht nicht", sagt Kolbe.