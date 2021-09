Silbersack teilte nach seiner Wahl zum Fraktionsvorsitzenden mit: "Ich freue mich über das positive Votum der Fraktion und gehe mit Respekt, aber auch großer Vorfreude an die bevorstehenden Aufgaben." Weiter sagte er: "Als Fraktion werden wir als Partner in der Deutschlandkoalition in den kommenden fünf Jahren alles daran setzen, unser Land deutlich nach vorn zu bringen." Parteichefin Lydia Hüskens hatte die Fraktion nach der Landtagswahl am 6. Juni zunächst geleitet. Sie gab den Posten aber mit ihrer Ernennung als Infrastrukturministerin in der schwarz-rot-gelben Landesregierung wieder ab.