Der CDU-Fraktionschef in Thüringen, Mario Voigt, erklärte, er glaube, dass Reiner Haseloff ein gutes Gespür dafür habe, welche die richtige Koalition für Sachsen-Anhalt sei. Das Entscheidende sei Haseloffs Abgrenzung zur AfD gewesen.

Die Grünen-Bundestagsfraktionschefin Katrin Göring-Eckardt betonte bei MDR AKTUELL, ihrer Partei gehe es um Klimaschutz, Mobilität und Veränderungen in der Landwirtschaft. Da habe in der Kenia-Koalition in den fünf Jahren nicht immer Einigkeit geherrscht.