Linke und Grüne streben eine schnelle Abberufung Tillschneiders an. Die CDU meldet dafür verfassungsrechtliche Bedenken an, will einen späteren Abberufungsantrag aber unterstützen, sofern sich etwa betroffene Verbände gegen Tillschneider aussprechen würden. SPD und FDP wollen abwarten, was der AfD-Mann im neuen Amt tut.