Nachhaltigkeit ökologisch und konventionell möglich

Hermann Swalve ist Direktor des Instituts für Agrar- und Ernährungswissenschaften der Martin-Luther-Universität in Halle. Bildrechte: MDR/Lucas Riemer Das Dilemma der Vergleichbarkeit beschreibt der Professor an einem Beispiel: "Das Spritzen gegen Unkraut, wie es im konventionellen Ackerbau üblich ist, vereinfacht die Bewirtschaftung der Ackerflächen und spart Bearbeitungsgänge. Wenn ich einmal spritze und im gleichen Arbeitsgang säe, dann habe ich Ressourcen gespart, weil ich nur einmal fahren muss und weniger Diesel verbrauche. Aber ich habe eben Spritzmittel verwendet. Der ökologische Landwirt, der das Unkraut mechanisch entfernen will, braucht dagegen viel mehr Arbeitsgänge und viel mehr Treibstoff."

Ob ökologische oder konventionelle Landwirtschaft nachhaltiger arbeite, lasse sich daher nie pauschal sagen, so Swalve. Was man allerdings sagen könne: Die Landwirtschaft sei in Deutschland heute insgesamt deutlich nachhaltiger als in vielen anderen Ländern. Verbraucherinnen und Verbrauchern, die nachhaltig produzierte Lebensmittel konsumieren möchten, rät Swalve daher, vor allem regionale Produkte zu kaufen.

Digitalisierung soll mehr Nachhaltigkeit bringen

"Wir müssen künftig viel mehr digitale Möglichkeiten nutzen, etwa in den Bereichen Smart Farming und Precision Farming, um nachhaltiger zu werden", sagt Bauernbund-Präsident Martin Dippe. "Das Motto 'Es war schon immer so und wird auch immer so bleiben' wird uns nicht helfen, wir müssen als Branche vorangehen."

Mithilfe moderner Technik bringt Bauer Münchhoff Dünge- und Pflanzenschutzmittel nur in geringen Mengen aus. Bildrechte: MDR/Lucas Riemer Einer, der bereits vorangeht, ist Bauer Christian Münchhoff. Er ist überzeugt, dass sich der Trend zu mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft fortsetzen wird. Denn je mehr jüngere Landwirte die Höfe übernehmen, desto nachhaltiger werde auch die Produktion, glaubt Münchhoff, der seinen Hof selbst vor knapp zehn Jahren von seinem Vater übernommen hat.