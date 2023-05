Weil sich die Ziele zum Teil widersprechen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Bei der Nutztierhaltung strebt man bei Rindern heutzutage zur Verbesserung des Tierwohls offene Ställe an. Wenn ich aber an den Emissionsschutz denke, sollte der Stall am besten voll verkapselt und mit Luftfiltern ausgerüstet sein. Da beißt sich das also: Will ich Emissionen in der Luft vermeiden oder will ich es den Tieren angenehm machen?