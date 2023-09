Douglas ist Mitautor einer Uba-Studie zu urbaner Logistik . Dem Papier zufolge haben Nutzfahrzeuge einen sehr hohen Anteil an den CO₂-, Stickoxid- und Feinstaubemissionen des Verkehrs in Städten und Gemeinden. Obwohl sie weniger als ein Siebtel des Verkehrsaufkommens ausmachen würden, verursachten sie bis zu einem Drittel der Emissionen. Der überwiegende Teil dieser Fahrzeuge transportiere Güter.

Hier könnten Lastenräder laut Studie Abhilfe schaffen. So habe ein Nürnberger Pilotprojekt gezeigt, dass sieben Diesel-Transporter durch acht Lastenräder und Mikrodepots dauerhaft ersetzt werden können, was den Ausstoß von Luftschadstoffen und Treibhausgasen um circa 25 Prozent gemindert habe. Das Einspar-Potenzial sei aber noch größer, da Lastenräder auch etwa in den Bereichen Handwerk, Dienstleistungen sowie Ver- und Entsorgung, eingesetzt werden könnten.

Lastenräder brauchen zudem weniger Platz und sind leise – im Gegensatz zum oft notgedrungen in zweiter Reihe parkenden Transporter. Um städtische Klimaziele und Platzprobleme zu lösen, brauche es aber nicht nur Lastenräder, sondern eine Vielzahl an Maßnahmen und innovativen Fahrzeugkonzepten, die gesellschaftlich mitgetragen werden müssten, betont Martyn Douglas.

Auf welche Fahrzeuge ein Paketdienst setzt, hängt letztlich aber offenbar auch von arbeitsrechtlichen Erwägungen ab. Aktuell erlebe man eine Diskussion um Arbeitsbedingungen und ein Verbot von Werkverträgen, so BIEK-Sprecherin Marcus-Engelhardt. Viele der Unternehmen, die Lastenräder einsetzen, seien Transportpartner der großen Paketdienste, die mit Werkverträgen beauftragt würden. "Wenn das Geschäftsmodell in Frage gestellt wird, werden die Unternehmen natürlich zurückhaltend."

In Magdeburg hat sich der Paketdienst Hermes das langfristige Ziel gesetzt, lokal emissionsfreie Zustellungen auszuweiten. Ob das überall mit Lastenrädern umsetzbar ist, sei allerdings offen. Das Unternehmen setze daher auf einen Mix aus E-Lkw, E-Transportern und E-Lastenrädern, der sich an den Bedingungen vor Ort ausrichte. Dazu gehört die Infrastruktur. In Magdeburg würden die teils schlechten Straßenverhältnisse die Lastenräder mit ihrer schweren Last oft an ihre Grenzen bringen, so Hermes-Sprecherin Julia Kühnemuth. "Das führt zu vermehrten Reparaturen und teilweise auch zeitweisen Ausfällen von Rädern."