Wie schnell kann gefahren werden?

Das Transportieren ist wichtiger als das Tempo: Mehr als 25 km/h fahren auch die schnelleren E-Bikes nicht.

Was sind eigentlich Lastenräder?

Es gibt sie mit zwei oder drei Rädern. Mit Fußantrieb, als E-Bike oder mit Solarantrieb, mit einer Transportmöglichkeit vorne, hinten oder in der Mitte. Die Versionen nennen sich dann "Christiana", "Long John" und "Long Tail". Manche haben sogar ein Dach. Kinder lassen sich darin sehr gut transportieren oder der größere Einkauf. Es ist aber auch etwas für die ganz großen Lieferdienste sowie mittlere und kleinere Unternehmer wie Handwerker. Große Paketdienstleister nutzen die Lastenräder schon länger. Bildrechte: IMAGO / Jürgen Heinrich

Wie viel kosten sie?

Die Preise beginnen bei 1.000 Euro. Soll es ein E-Bike werden, dann sind es 3.000 Euro aufwärts. E-Bikes machen nach Auskunft des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs Sachsen den größeren Teil der Lastenräder aus.

Wo sollen diese Räder verkehrssicher fahren?

Laut Straßenverkehrsordnung auf den Fahrradwegen, also keineswegs auf den Autostraßen. Aber auch das ist nicht ganz ohne. Weil besonders die dreirädrigen "Trikes" viel Platz weg nehmen, fühlt sich mancher herkömmliche Radfahrer aufgehalten, wenn so ein Gefährt mit 12 km/h vor ihm her radelt. Einige Radwege sind einfach zu schmal, bei anderen gibt es an Kreuzungen Neigungen. Die Verbraucherzentrale hofft auf den Bau von neuen, innovativen Radwegen. Davon könne speziell der ländliche Raum profitieren, wo Platz ist für moderne Radwege.

Wo sollen diese Bikes parken?

An speziellen Parkplätzen fehlt es überall. In Leipzig gibt es einen ersten eigenen Parkplatz in Lindenau, der nach Auskunft der Verbraucherzentrale Sachsen "gut ankommt". Ansonsten parken die vergleichsweise großen Bikes derzeit auf normalen und neben normalen Fahrradplätzen - und dabei dann auch schnell auf Fußwegen. Spezielle öffentliche Parkplätze müssen nun gebaut werden. In Leipzig-Lindenau hat die Stadt einen Parkplatz für Lastenräder gebaut. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Private Nutzer haben im besten Fall eine Garage mit Extra-Platz für Räder und Lastenräder. Ansonsten müssen auch sie sich mit dem Parkproblem herumschlagen. Das schwere Bike jeden Abend in den Keller zu schleppen, ist einfach unpraktisch.

Wie sieht die Umweltbilanz aus?

Daniel Köhlerschmidt von der sächsischen Verbraucherzentrale sagt: "Es ist die gelebte Alternative zum Autoverkehr, zum emissionsintensiven Transportmittel. Keine Emissionen, weniger Lärm und weniger Gefahren durch Autos - die Lebensqualität der Verbraucher wird extrem beeinflusst."

Wie wird die Anschaffung in Sachsen gefördert?

Die seit dem 01. März 2021 in Kraft getretene bundesweite Richtlinie für E-Lastenfahrräder und die durch das sächsische Kabinett ergänzte Förderung für Lastenräder und E-Lastenbikes ermöglicht kleinen und mittleren Unternehmen, sowie Vereinen, Kommunen und Zweckverbänden eine Bezuschussung von bis zu 500 Euro für herkömmliche und für bis zu 1.500 Euro für E-Lastenbikes. Geld für höchstens fünf Räder darf beantragt werden. Ein E-Lastenrad wird mit 1.500 Euro gefördert. Bildrechte: IMAGO / Jürgen Heinrich

Worin besteht der Unterschied zu anderen Bundesländern?

Im Gegensatz zu Thüringen und Sachsen-Anhalt werden in Sachsen keine Anschaffungen durch Privatpersonen gefördert. Zum Leidwesen der Verbraucherschützer im Land: "In Zeiten wie diesen, ist es umso wichtiger die Belange der Bürger*innen bei den Förderprogrammen mitzudenken. Die nachhaltige Mobilität und in diesem Zusammenhang die Förderung von Lastenrädern zum privaten Gebrauch, ist somit ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur erfolgreichen Energiewende", sagt Daniel Köhlerschmidt. Mann auf einem Lastenrad mit Maler-Werbung Bildrechte: IMAGO / Arnulf Hettrich

Anders sieht es der Geschäftsführer des "Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs Sachsen", Konrad Krause: "Ich finde das schon in Ordnung. Der Boom im privaten Bereich kommt ja von alleine. Da ist eine unglaubliche Dynamik, die Hersteller kommen gar nicht hinterher. Gefördert sollen die werden, wo es noch nicht von alleine läuft. Da ist es gut, Anreize zu schaffen."

Was macht beim Lastenradfahren besonders Spaß?

Kinder, Ausflug und Lastenrat: Das scheint zu passen. Konrad Krause gerät dabei ins Schwärmen: "Im Vergleich zum herkömmlichen Fahrrad-Anhänger oder Kindersitz kann man viel besser miteinander kommunizieren, die Kinder sind entspannter, bei Problemen kann man viel schneller beschwichtigend eingreifen. Alle sind lockerer unterwegs. Die Kinder haben einen viel dynamischeren Eindruck von der Reise. So eine Fahrt macht einfach viel mehr Spaß."