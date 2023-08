Der erste Schultag ist in Sachsen-Anhalt am 17. August. Zwei Tage später, am 19. August findet die Einschulung statt. Am Montag darauf, dem 21. August, beginnt für sie der Schulalltag.



Das sind die Ferien-Termine für das gesamte Schuljahr 2023/24:





Herbstferien: 2. Oktober, 16. bis 30. Oktober

Weihnachtsferien: 21. Dezember bis 3. Januar 2024

Winterferien: 5. bis 10. Februar

Osterferien: 25. bis 30. März

Pfingstferien: 21. bis 24. Mai

Sommerferien: 24. Juni bis 3. August