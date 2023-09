Doch eignet sich der Sport als sehr schönes Beispiel für eine merkwürdige Grundhaltung im Land: Nämlich immer irgendjemand anderen für Probleme verantwortlich zu machen. Wenn also in Sachsen-Anhalt nach einer aktuellen Studie der Barmer Krankenkasse immerhin rund 5.000 Kinder im schulfähigen Alter Probleme mit der Bewegung haben, dann ist das nicht die Schuld des Sozialministeriums oder der Kindergärten, denn Purzelbäume kann man auch zu Hause üben.

Noch dramatischer ist jedoch, dass mehr als 16.000 Kinder in Sachsen-Anhalt Schwierigkeiten haben, sich sprachlich auszudrücken. Mit der Zuwanderung, wie so mancher vermuten möchte, hat das aber eher weniger zu tun, sondern vielmehr mit den Eltern. Solange die nämlich lieber auf ihr Handy schauen, statt mit ihren Kindern zu reden, werde sich daran auch nichts ändern, erklärt der Landesgeschäftsführer der Barmer, Axel Wiedemann. Die Bildungskrise des Landes beginnt also in den Familien, was bei der Debatte um Schulpolitik und fehlende Lehrer gerne ausgeblendet wird.