Am Magdeburger Hauptbahnhof ist eine Reisende ohne Ticket ausgerastet und hat insgesamt vier Menschen verletzt. Wie die Bundespolizei MDR SACHSEN-ANHALT am Montagmorgen erklärte, war die 39-Jährige am Freitag in einem Regionalexpress von Schönebeck nach Magdeburg unterwegs, weshalb die Beamten zum Hauptbahnhof alarmiert wurden. Nach Einfahrt des Zuges am Gleis 1 wurden sie demnach Augenzeugen, wie die Frau zunächst eine Zugbegleiterin attackierte, die das Gepäck der Passagierin aus der Bahn bringen wollte.