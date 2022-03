Bei einem Wohnhausbrand im Landkreis Börde ist am Dienstagvormittag ein Mann ums Leben gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand laut Polizei das Einfamilienhaus in Süplingen, einem Ortsteil der Stadt Haldensleben, komplett in Flammen. Demnach konnten sich die Bewohner des Hauses, ein älteres Ehepaar, zuerst aus dem brennenden Gebäude retten. Eine Augenzeugin schilderte einem MDR-Reporter, dass der Hausbesitzer dabei mit einer brennenden Decke ins Freie lief.