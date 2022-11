Hellofresh hat die Produktion von Kochboxen in seinem neuen Werk in Barleben (Landkreis Börde) nördlich von Magdeburg aufgenommen. Die erste Kundenbox sei am Montag gepackt worden, sagte Werksleiterin Michaela Smith bei einem Pressetermin am Dienstag. Von Barleben aus sollen Kunden in ganz Deutschland und in Österreich beliefert werden.