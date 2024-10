Henriette, die große Sau, ist mit ihren acht Jahren recht gelassen. Die Schwäbisch-Hällischen Schweine in den anderen Gehegen sind jünger und quirliger, haben alle die typischen schwarzen Flecken. Sie gehören zu einer alten Haustierrasse. Kein Mist klebt an ihnen, kein Schlamm. "Das sind Bioschweine hoch fünf", scherzt Polzin. Zusammen mit seiner Familie hält er auf dem Hof in der Gemeinde Burgstall neben Schweinen noch ein paar Jersey-Rinder, Hühner und Kaninchen und baut Futter für die Tiere und Getreide und Gemüse für den Bedarf der eigenen Familie an. Vor 20 Jahren hat er auf Biolandwirtschaft umgestellt.