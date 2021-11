Anja Schlender hätte nie gedacht, dass sie einmal Lehrerin werden würde, als sie sich damals entschied Amerikanistik zu studieren und danach als Journalistin zu arbeiten. "Das war so nicht geplant, ich mochte meinen Beruf gern. Aber ich habe mitbekommen, dass in der Grundschule meines Sohnes Lehrer fehlen. Die Klassenlehrerin war langzeitkrank", erzählt sie. Und so kam es, dass sie seit Oktober 2020 als Englischlehrerin an der Grundschule in Osterweddingen unterrichtet.